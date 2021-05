Ganz Kolumbien feiert Giro-Sieger Bernal

Gleich zwei Modellprojekte für Lockerungsschritte in der Corona-Pandemie hat das Land Baden-Württemberg am Wochenende für den Kreis Ravensburg genehmigt: die Öffnung zweier Clubs in Ravensburg und das Welfenfest in Weingarten – beides unter strengen Hygienevorschriften. Insgesamt wählte das Land 19 Projekte aus 83 Anträgen aus, teilte das Sozialministerium weiter mit.

Clubhopping wird nicht möglich sein Demnach werden das „Douala“ und die „Kantine“ demnächst öffnen dürfen.