Galopprennsport führt Impfpflicht gegen Herpesvirus ein

Open-Air-Konzerte, volle Fußballstadien und eng besetzte Bierzelte werde es in naher Zukunft nicht geben. Trotzdem blickte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag positiv gestimmt in die Zukunft: "Wir gewinnen die Oberhand über das Virus und ein Ende der Entbehrung ist in Sicht."

Man hole sich so "ein großes Stück Normalität zurück und ein großes Plus an Lebensqualität", sagte er im Landtag.