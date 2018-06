Gabriel Senciuc trainiert künftig die MTG Wangen

Die Handballer der MTG Wangen haben nach dem Klassenerhalt in der Württembergliga und dem Ende des von vornherein begrenzen Engagements der Trainer Feistle/Geyer einen neuen Trainer gefunden. In Gabriel Senciuc kommt ein erfahrener Mann zur MTG. Ihm zur Seite steht in Wangen der neue Sportliche Leiter für den männlichen Bereich, Arno Uttenweiler.

Die Personalie des Sportlichen Leiters beschäftigte die MTG Wangen bereits viele Jahre. Kontinuität gab es auf dieser Position aber bislang nicht. Seit dem Abgang von Maike Staudacher vor einem Jahr war die Stelle unbesetzt, Abteilungsleiter Matthias Vetter übernahm die Aufgaben kommissarisch. Es war ein intensives Jahr für ihn, da der sportliche Erfolg bei den Handballern ausblieb und die MTG den Trainer wechselte. Zudem hörten in Arnulf Paul bei den Herren II und Michael Becker bei den Frauen zwei Trainer auf. Somit musste die MTG in den vergangenen Wochen gleich drei Trainerposten neu zu besetzen. Matthias Vetter gelang dies nach vielen Gesprächen.

Von Pfullendorf ins Allgäu

Uttenweiler trainierte zuletzt Pfullendorf in der Landesliga Südbaden, hat davor den TSB Ravensburg von der Bezirksklasse in die Landesliga geführt und war Jugendtrainer in Biberach. Kernaufgabe Uttenweilers wird die Organisation und Leitung des männlichen Bereichs der MTG sein. Dazu zählen laut Mitteilung der Wangener, Trainingskonzepte mit den Übungsleitern umzusetzen, die Personal- und Kaderplanung bei den Herrenmannschaften sowie die Kommunikation unter den Trainern. Uttenweiler ist seit drei Wochen offiziell im Amt und war schon bei der Trainersuche für die erste Mannschaft beteiligt. „Wangen ist in der Region die Nummer eins, wenn es um Handball geht“, sagt Uttenweiler. „Ich war jetzt viele Jahre Trainer und will diese intensive Tätigkeit nicht mehr leisten. Im Management ist man flexibler und durch meine Erfahrung kann ich hier viel bewegen.“

Der gebürtige Rumäne Gabriel Senciuc wollte nach dem Abschied aus Bad Saulgau eigentlich nicht gleich wieder einen anderen Verein übernehmen. „Eigentlich wollte ich nach fast 25 Jahren Trainertätigkeit eine Pause einlegen. Doch die Verantwortlichen haben mich überzeugt“, sagt Senciuc. „Meine Stärke ist es, junge Spieler zu entwickeln. Und da finde ich in Wangen perfekte Rahmenbedingungen. Die MTG spielt ab der C-Jugend seit Jahren auf Verbandsebene.“ Zuletzt war Senciuc beim Ligakonkurrenten TSV Bad Saulgau unter Vertrag und betreute den TSV während der Rückrunde. Den Abstieg konnte er nicht verhindern. „Saulgau hat sich unter seiner Regie gut präsentiert und war kampfstark“, meint MTG-Abteilungsleiter Matthias Vetter. „Ausschlaggebend war seine Erfahrung mit jungen Spielern. Hier hat er ganz bestimmt seine größten Stärken.“ Routinier Sebastian Staudacher wird neuer Co-Trainer der Wangener. Los geht die Vorbereitung auf die neue Saison voraussichtlich am 18. Juni. Komplettiert wird das Trainerteam des Württembergligisten mit Michael Becker, der neuer Torwarttrainer ist. Becker war bislang Trainer der MTG-Handballerinnen.

Neuer Trainer der MTG II ist Horst Kunkel, zuletzt bei Lauterach in der Bezirksklasse beschäftigt. Bei den Frauen steht künftig in Zoltan Sellei ein junger Mann an der Seite, er kommt von der HSG Dietmannsried aus der Landesliga.