Günstige Olympia-Gruppen für Hockey-Teams

London (dpa) - Dank einer günstigen Gruppeneinteilung haben die deutschen Hockey-Asse gute Aussichten, ihrem Ruf als Medaillengaranten auch bei den Olympischen Spielen in London wieder alle Ehre zu machen.

Beide Mannschaften haben die zumindest nach der Papierform leichteren Vorrunden-Gruppen erwischt. Hockey wird in London wahrscheinlich die einzige Spielsportart sein, in der deutsche Teams um Edelmetall kämpfen.

„Wenn unsere Mannschaften konzentrierte Leistungen abliefern und ihre positive Entwicklung fortsetzen, sollten sie gute Chancen zumindest auf das Halbfinale haben“, sagte Hockey-Verbandspräsident Stephan Abel am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. Er schränkte allerdings ein: „Alle Teams sind unheimlich dicht aneinandergerückt. Leichte und schwere Gegner gibt es heute eigentlich kaum noch.“

Dennoch hätte es unangenehmer kommen können. Zumal die DHB-Damen und -Herren dank der nach der Weltranglistenplatzierung vorgenommenen Einteilung den stets zum Favoritenkreis zählenden Gastgebern zunächst aus dem Weg gehen. Bei den Herren trifft der Olympiasieger Deutschland in der Gruppe B auf die Niederlande, Südkorea, Neuseeland, Indien und Belgien. Gruppe A bilden Weltmeister Australien, der Olympia-Zweite Spanien, Großbritannien, Pakistan, Argentinien und Südafrika, das am Sonntag mit dem 2:1-Finalsieg über Gastgeber Japan beim Qualifikationsturnier in Kakamigahara den letzten Startplatz holte.

Den Damen des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) steht auf dem Weg in die angepeilte Vorschlussrunde Weltmeister Argentinien als erwartet härtester Vorrunden-Brocken im Weg. Weitere Widersacher sind Neuseeland, Australien, Südafrika und die USA. Gruppe A besteht aus dem Olympiasieger Niederlande, dem Olympia-Zweiten China, Großbritannien, Südkorea, Belgien und Japan. „Aus heutiger Sicht muss man sagen, dass es in der anderen Gruppe wohl schwieriger sein dürfte, ins Halbfinale zu kommen“, meinte DHB-Chef Abel. Andererseits würden dann beim Kampf um das begehrte Edelmetall besonders starke Widersacher auf die DHB-Damen warten.

„Ich glaube, dass es auch Überraschungen geben wird und nicht zwei Teams vorneweg marschieren“, meinte Damen-Coach Michael Behrmann, der von einer „sehr ausgeglichenen Gruppe“ sprach. „Argentinien ist ganz oben an der Weltspitze. Die anderen Vier spielen alle sehr körperbetont, da müssen wir athletisch auf einem Top-Niveau sein.“

Olympia-Gruppeneinteilungen Hockey:

Herren:

Gruppe A: Australien, Großbritannien, Spanien, Pakistan, Argentinien, Südafrika

Gruppe B: Deutschland, Niederlande, Südkorea, Neuseeland, Indien, Belgien

Damen:

Gruppe A: Niederlande, Großbritannien, China, Südkorea, Japan, Belgien

Gruppe B: Argentinien, Deutschland, Neuseeland, Australien, USA, Südafrika

Modus: Gruppen-1. und 2. im Halbfinale

Mitteilung Hockey-Weltverband