Görges siegt zum Auftakt in Rom

Tennisspielerin Julia Görges ist mit einem Sieg ins Sandplatz-Turnier von Rom gestartet. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe setzte sich am Dienstag gegen die Weltranglisten-25. Hsieh Su-wei aus Taiwan mit 6:3, 6:4 durch.

Sie trifft nun entweder auf Jelena Ostapenko aus Lettland oder die Rumänin Mihaela Buzarnescu. In der Vorwoche war Görges beim Turnier in Madrid noch in der ersten Runde ausgeschieden.

Die deutsche Fed-Cup-Spielerin Mona Barthel schied am Montag im mit 3,15 Millionen Dollar dotierten Damen-Wettbewerb von Rom bereits aus. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber fehlt wegen einer Knöchelverletzung.

