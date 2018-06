Görges scheitert als letzte Deutsche in Madrid

Julia Görges ist als letzte deutsche Starterin beim Tennis-Turnier in Madrid ausgeschieden. Die Fed-Cup-Spielerin aus Bad Oldesloe verlor in der zweiten Runde gegen die an Nummer zehn gesetzte Spanierin Carla Suárez Navarro mit 3:6, 5:7.

Bei der mit 4,19 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung hatte zuvor Andrea Petkovic ihre Partie gegen die Rumänin Irina Begu wegen einer Magen-Darm-Erkrankung absagen müssen. In der ersten Runde waren Angelique Kerber und Mona Barthel gescheitert.