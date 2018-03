Görges muss wegen Verletzung auch Turnier in Dubai absagen

Tennisspielerin Julia Görges hat sich beim WTA-Turnier in Katar eine Hüftverletzung zugezogen und deswegen ihren Start beim Turnier in Dubai in der kommenden Woche abgesagt.

Die Weltranglisten-Zehnte aus Bad Oldesloe musste im Viertelfinale in Doha gegen die Tschechin Petra Kvitova beim Stand von 4:6, 1:2 im zweiten Satz aufgeben. Über Twitter gab sie daraufhin den Verzicht auf das Turnier in Dubai bekannt und erklärte: „Ich werde heute nach Hause fliegen und alles dafür tun, dass ich für Indian Wells bereit bin.“ Das Hartplatz-Turnier in den USA beginnt am 7. März.

Tweet Görges