Görges in Toronto in zweiter Runde

Tennisprofi Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Toronto die zweite Runde erreicht. Die 30-Jährige besiegte mit 6:3, 1:6, 7:6 (7:5) die Slowenin Polona Hercog.

Hercoq hatte zuvor in der Qualifikation Andrea Petkovic ausgeschaltet. Görges trifft nun auf die Schweizerin Belinda Bencic. Insgesamt werden in Toronto Preisgelder in Höhe von 2,83 Millionen US-Dollar ausgeschüttet.

