Görges in Doha im Achtelfinale

Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Doha das Achtelfinale erreicht.

Die 30 Jahre alte an Nummer neun gesetzte Tennisspielerin aus Bad Oldesloe setzte in ihrer Auftaktpartie gegen die Australierin Ajla Tomljanovic mit 6:2, 6:2 durch. Im Achtelfinale trifft Görges auf die US-Amerikanerin Alison Riske.

Kollegin Angelique Kerber hatte in der ersten Runde ein Freilos und bekommt es im Achtelfinale des mit rund 900 000 Dollar dotiertes Hartplatz-Turniers mit der Estin Anett Kontaveit zu tun.

Görges hatte wie Kerber wegen des WTA-Turniers die Fed-Cup-Partie in Braunschweig gegen Weißrussland (0:4) verpasst. Beide hatten in Aussicht gestellt, in der Relegation wieder dabei zu sein. Deutschlands Tennis-Damen müssen im Kampf um den Verbleib in der Weltgruppe des Fed Cups im April in Lettland antreten.

