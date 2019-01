Görges im Viertelfinale von Auckland

Nach den Bränden in der Häfler Innenstadt am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei aufgrund von Zeugenhinweisen den mutmaßlichen Täter schnell aufgreifen können. Mittlerweile hat der 29-Jährige, der in Untersuchungshaft sitzt, die Taten offenbar eingeräumt, wie mehrere Medien berichten. Es sei eine spontane, willkürliche Tat gewesen. Von der Polizei war diesbezüglich an Neujahr keine weitere Auskunft zu erhalten.

