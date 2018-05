Görges gewinnt French-Open-Auftakt - Sieben Deutsche weiter

Lange genug haben graue Wolken über dem ehemaligen C&A in Ellwangen gehangen. Jetzt gibt es endlich gute Nachrichten: die Baugenossenschaft hat einen neuen Mieter gefunden.

Der Vertrag ist unterschrieben, sagt Geschäftsführer Egon Bertenbreiter. Und dass wieder ein Einzelhändler in das Geschäft einziehen wird. Mehr will er am Freitag, 1. Juni, bei einem Pressegespräch verraten.

2009 hatte C&A in Ellwangen eröffnet. Im März 2017 hat der Laden dann sang- und klanglos zugemacht, der Mietvertrag wäre noch bis Mai ...