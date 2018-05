Furchtbar – werdende Väter, die die ganze Zeit nur am Smartphone hängen, sind im Kreißsaal unerträglich, darüber sind sich Christine Mayr und Monica Bühler einig. Die zwei Frauen sind Hebammen am Ostalb-Klinikum und erleben täglich Menschen in Extremsituationen. Wenn sie von ihrem Arbeitsalltag erzählen, kommt man aus dem Staunen kaum mehr heraus – und manchmal noch weniger aus dem Lachen.

Das Smartphone-Problem bei Geburten wird immer präsenter, erzählen die Hebammen.