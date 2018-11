Göppingen hält seinen besten Torschützen

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat den Vertrag mit Linksaußen Marcel Schiller bis zum Sommer 2021 verlängert. Darauf hatten sich der 27-Jährige und der Club bereits am vergangenen Wochenende geeinigt, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend hieß. Schiller, der immer wieder im erweiterten Kader der Nationalmannschaft stand, ist in den vergangenen Jahren regelmäßig bester Torschütze der Göppinger gewesen.

Der 27-jährige Linksaußen, der 2013 vom TV Neuhausen/Erms nach Göppingen gekommen ist, geht im Juli in sein siebtes Spieljahr bei Frisch Auf. Mit den Göppingern hat Schiller unter anderem bereits zwei Europapokalsiege gefeiert. Schiller ist seit Jahren bester Torschütze der Mannschaft, auch weil er seine Siebenmeter sicher verwandelt.

Im erweiterten Nationalkader

Frisch Auf und Marcel Schiller waren laut Mitteilung schon seit einigen Wochen in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung, nun sind die Verhandlungen in einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag gemündet. Der Club freut sich über das Bleiben von Schiller, da er einer der Spieler aus der Handball-Region Württemberg ist, die den Sprung in den Spitzenhandball geschafft haben. Seit Jahren steht sein Name auch in den Notizbüchern der deutschen Nationaltrainer. Unter Dagur Sigurdsson spielte Schiller mehrfach in der B-Nationalmannschaft. Zu seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft kam es am 18. Juni 2017 im EM-Qualifikationsspiel gegen die Schweiz. Dabei gelangen dem Göppinger sieben Treffer. Für die EM im vergangenen Januar stand er im erweiterten Kader und auch für die bevorstehende WM im eigenen Land gehört er zum Kreis der möglichen Teilnehmer.

Aktuell steht Marcel Schiller mit 82 Treffern – darunter 46 Siebenmeter – auf Platz sechs der Torschützenliste der Handball-Bundesliga. Zum aktuellen Aufwärtstrend von Frisch Auf hat er unter anderem mit neun Treffern in Kiel, elf Treffern gegen Gummersbach und acht Treffern in Solingen beigetragen. Die vergangene Saison beendete Schiller mit 194 Treffern (125 Siebenmeter) auf Platz drei der Ligascorer. Seine Quote mit 81 Prozenzt verwandelter Strafwürfe gehörte zu den Spitzenwerten in der Liga. Insgesamt kommt er bisher auf 1148 Treffer in 211 Bundesligaspielen.

„Ich freue mich auf zwei weitere Jahre bei Frisch Auf. Ich bin davon überzeugt, dass wir nächstes Jahr eine sehr gute Mannschaft haben werden, mit der wir die Teams über uns angreifen können“, wird Schiller in der Mitteilung der Göppinger zitiert. „Dazu fühlen sich meine Frau und ich sehr wohl hier in Göppingen.“ Göppingens Trainer Hartmut Mayerhoffer sagte: „Wir sind froh, dass Marcel weiterhin bei uns in der Mannschaft spielt. Er hat eine hohe Wurfeffektivität und ist ein guter Umschaltspieler.“