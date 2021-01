Fußball-Weltmeisterin Morgan mit Coronavirus infiziert

Von Deutsche Presse-Agentur

Stoßstange an Stoßstange stehen die Autos dicht gedrängt auf der Schwarzwaldhochstraße. Die Parkplätze sind bereits am Vormittag komplett gefüllt und viele stellen ihr Auto einfach am Straßenrand ab. Solche Bilder wie am vergangenen Wochenende und zu Weihnachten soll es aus Sicht der Landesregierung am Dreikönigstag nicht erneut geben.

Das gilt auch für die Räumung eines Skihangs in Treffelhausen (Landkreis Göppingen) - den die Polizei am Sonntag und Montag zweimal sperren musste.