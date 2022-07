Fußball-Legende Uwe Seeler ist tot

Medienberichten zufolge ist Deutschlands Fußball-Idol und HSV-Legende Uwe Seeler im Alter von 85 Jahren verstorben. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

Seeler sei im Kreise seiner Familie friedlich verschieden, berichtet die Bild-Zeitung. Das HSV-Idol hatte sich vor Kurzem bei einem Sturz in seinem Haus in Norderstedt bei Hamburg verletzt.

Seeler hatte in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu tun. Deutschlands erster "Fußballer des Jahres" war im vergangenen Jahr kurz vor seinem 85. Geburtstag (5. November) schon einmal in seinem Haus gestürzt.

Vor zwei Jahren war ihm nach einem anderen Sturz ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt worden.

Einer der größten deutschen Fußballer allerzeiten

Uwe Seeler, von den Fans "Uns Uwe" getauft, hat den deutschen Fußball sowie die Vereinsgeschichte des Hamburger SV für alle Zeiten geprägt. Seeler wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 1966 in England Vize-Weltmeister und WM-Dritter 1970 in Mexiko. Bei der WM in Schweden 1958 landete der Hamburger mit Deutschland auf Platz vier. In 72 Länderspielen erzielte er 43 Tore.

Große Erfolge feierte Seeler mit dem Hamburger SV. 1960 wurde er mit dem HSV Deutscher Meister und Vize-Meister in den Jahren 1957 und 1858. 1963 gewann Seeler mit dem HSV den DFB-Pokal.

Der Top-Stürmer wurde mit 30 Treffern erster Torschützenkönig der neu gegründeten Bundesliga in der Saison 1963/64. Unzählige weitere persönliche Auszeichnungen folgten.