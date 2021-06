Fußball-Klassiker mit Hinweis: „Wir müssen leider draußen bleiben“

Trotz der raschen Ausbreitung der Delta-Variante in Großbritannien sind 45.000 Zuschauer zugelassen, mehr als in der Vorrunde. Aus Deutschland werden keine Fans anreisen. Schlicht unmöglich.

Fünf Tage Quarantäne nach Einreise auf der Insel sind verpflichtend. Bei der Rückreise müsste man 14 Tage Quarantäne in Kauf nehmen.

Also werden Tickets für die Partie ausschließlich an Deutsche vergeben, die in Großbritannien oder Irland, in der sogenannten „Common Travel Area“ leben. Der DFB rechnet daher nur mit rund 2.000 deutschen Fans.

Und wie geht das dann mit den Journalisten? Es gibt Ausnahmeregelungen für die Teams, die Offiziellen und andere bei der EM akkreditierte Personen.

Zig Papiere und Testungen sowie eine engmaschige Testung nach Rückkehr sind obligatorisch. So viel Aufwand hatte ich noch nie für ein Spiel im Ausland, ob in Visa-pflichtigen Ländern wie Russland, USA oder China.

Hoffentlich lohnt sich's.

EM-Reporter Patrick Strasser berichtet täglich in seiner Kolumne „Reingegrätscht“ mit einem zwinkernden Auge von der Fußball-Europameisterschaft.