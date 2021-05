Funkel rechnet mit „Jetzt-erst-recht-Stimmung“ bei Kiel

Wie kann das Heiligblut-Fest am 9. Juli in Bad Wurzach stattfinden. Die Pläne gab Pfarrer Stefan Maier beim Festgottesdienst für die Gruppenführer der Blutreiter am Pfingstmontag auf dem Klosterplatz im Namen des Wallfahrtsausschusses bekannt.

Die Voraussetzung Es sei wieder mehr möglich als im Vorjahr, „aber leider nicht alles so, wie wir es gerne machen würden. Es ist halt so, wie es ist, und wir machen das Beste draus“, so Maier. Alle vier Gottesdienst sollen jedoch stattfinden.