Funkel kritisiert Führung des 1. FC Köln

Blitzschnell und unkompliziert soll er ablaufen, der Schnelltest. Dieses Versprechen wollen Julian Hagel und Daniel Ulicny mit ihrer neuen Teststation an der B 311 einhalten. Am Dienstag wurde sie eröffnet und zwar an dem Standort, an dem bisher die Mitarbeiter der DF Healthy Test UG aus Karlsruhe Tests angeboten hatte: auf dem Gelände der Firma Bottenschein in der Ulmerstraße.

Bereits seit Anfang Mai bieten die beiden jungen Männer, die für die Teststationen die Firma care4you gegründet hatten, Schnelltests vor dem Fitnessstudio ...