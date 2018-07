Fußballverband: weniger Fan-Krawalle in Frankreich

Paris (dpa) - Im französischen Fußball kommt es zu weniger Ausschreitungen. Die Zahl der Zwischenfälle in den Stadien der ersten und zweiten Liga habe sich in der vergangenen Saison „erheblich reduziert“, berichtete die Profiliga LFP in einer am 8. September in Paris veröffentlichten Bilanz.

Das Werfen von Gegenständen auf das Spielfeld sei in der Ligue 1 im Vergleich zur Saison 2009/10 um 90 Prozent zurückgegangen, heißt es auf der Homepage der „Ligue de football professionnel“. In der zweiten Liga würden solche Zwischenfälle demnach kaum noch registriert.

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern habe sich in der ersten Liga von 1776 auf 933 Zwischenfälle reduziert, während in der zweiten Liga ein Rückgang von 459 auf 113 verzeichnet worden sei.

Das deutlich bessere Verhalten der Fans kommt den Clubs der „Grande Nation“ auch finanziell zu Gute. Nach Angaben der LFP ging in der Saison 2010/11 die Gesamthöhe der in beiden Ligen verhängten Geldstrafen von 900 000 auf 350 000 Euro zurück. Man benötige zudem weniger Sicherheitskräfte und Polizisten.