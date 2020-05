Fußball-Profis des Jahrgangs 1997 dürfen zu Olympia

Von Schwäbische Zeitung

Die Ikea-Filiale in Ulm hat wieder geöffnet. Wie das Unternehmen am Montag mitteilt, werden im Laufe der ersten Maiwoche auch weitere Standorte in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Thüringen wieder öffnen.

Es gelten diese Eröffnungstermine: Montag, 4. Mai: Saarlouis, Koblenz, Freiburg, Ulm, Dresden, Chemnitz, Magdeburg, Rostock Dienstag, 5. Mai: Kaiserslautern, Ludwigsburg, Sindelfingen, Walldorf (Heidelberg) Mittwoch, 6. Mai: Erfurt, Halle/Leipzig Donnerstag, 7.