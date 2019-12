Fußball-Nationalspielerin Däbritz fällt lange aus

Fußball-Nationalspielerin Sara Däbritz hat sich eine Kreuzbandverletzung zugezogen und wird wohl für längere Zeit ausfallen.

Die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin, die im Sommer von Bayern München zu Paris Saint-Germain gewechselt war, erlitt die Verletzung am vergangenen Samstag im Meisterschaftsspiel gegen Montpellier und muss sich möglicherweise einer Operation unterziehen. „Sie wird in dieser Woche einen Spezialisten konsultieren“, teilte der Verein am Dienstag mit. Däbritz absolvierte bislang 70 Länderspiele für die DFB-Auswahl, mit der sie 2013 Europameister und 2016 Olympiasieger wurde.

Vereinsmitteilung (franz.)