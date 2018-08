Fußball-Lehrer-Präsident für „Trainer wie Funkel“

Von

Drei Unbekannte haben am Sonntagabend gegen 21 Uhr bei einem Raubüberfall auf eine Gaststätte in der Paulinenstraße mehrere hundert Euro erbeutet. Zunächst hatte einer der Täter maskiert das Lokal betreten und mit vorgehaltener Pistole eine Angestellte zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert. Währenddessen betrat ein Komplize die Gaststätte und ließ sich das Geld in eine blaue Stofftasche legen. Anschließend flüchteten die beiden mit einem weiteren Mittäter, der laut Zeugen vor dem Lokal Schmiere gestanden hatte, stadteinwärts.