Fußball braucht mehr Mut!

Bis zu 65 Euro pro Monat ausgeben und drei Abos abschließen muss, wer sich die Möglichkeit erkaufen möchte, jede Partie der gerade beginnenden 56. Spielzeit der Fußball-Bundesliga und alle Spiele der deutschen Clubs im DFB-Pokal und in den internationalen Wettbewerben am TV anschauen zu können. 102,95 Euro kostet das neue Trikot des VfB Stuttgart – neben dem des FC Bayern ist es das teuerste der Liga.

Wenn es um ihre Preise geht, ist die Bundesliga Premium. Das Produkt war es in der vergangenen Zeit aber eher weniger. Der Meisterschaftskampf verdient seit Jahren den Namen nicht mehr, der FC Bayern wird wohl auch seinen siebten Titel in Serie feiern. Was noch nicht einmal das größte Problem wäre, wenn die Münchner wenigstens mal ernsthaft gefordert werden würden – oder wenn die Gegner es zumindest versuchen würden. Rasend langweilig waren in der vergangenen Saison nämlich auch die allermeisten Spiele. In der Bundesliga geht Reagieren zumeist vor Agieren: Man lauert lieber auf Fehler des Gegners, als aktiv den Ball gewinnen und – eine ganz verwegene Vorstellung – mit diesem dann auch mal spielen zu wollen.

Den Bundesligisten scheint – ähnlich wie Bundestrainer Joachim Löw bei seiner Kader-Nominierung für die dann prompt historisch desaströs verlaufene WM in Russland – der Mut abhandengekommen zu sein. Und mit ihm der gesellschaftliche Kompass.

Sicher: Clubs aus anderen Ländern haben mehr Geld, mehr Investoren, mehr Möglichkeiten. Dafür sind die Auswüchse noch größer. In Spanien überlegen sie gerade, künftig Ligaspiele in den USA auszutragen. Und: Vergangene Saison sind deutsche Clubs im Europapokal an Gegnern wie NK Domzale (Slowenien), Ludogorez Rasgrad (Bulgarien), Östersunds FK (Schweden) oder Red Bull Salzburg gescheitert – Clubs aus Entwicklungsländern des Fußballs.

Erfolg ist nicht nur eine Frage des Geldes. Wenn der Fußball das erkennen und sich wieder an seine gesellschaftliche Verantwortung und an seine vereinigende Kraft erinnern würde, dann wäre schon viel gewonnen.