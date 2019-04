Frust und Ratlosigkeit bei Hertha - Harte Kritik von Lazaro

Nach Ostern, spätestens aber ab dem 27. Mai, müssen sich die Autofahrer in Aalen für ein knappes Jahr auf Umleitungen und wohl auch Staus in den Stoßzeiten einstellen. In dieser Zeit wird nämlich die Kocherbrücke in der Burgstallstraße bei der Firma Seydelmann neu gebaut. Die Burgstallstraße wird hierzu rund elf Monate lang zwischen den Einmündungen Wilhelm-Merz-Straße und Julius-Bausch-Straße voll gesperrt sein. Für eine Vergabe der Arbeiten zum Preis von rund 793 000 Euro hat der Technische Ausschuss des Gemeinderats jetzt grünes Licht ...