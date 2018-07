Frust und Fatalismus: Hamilton der große Verlierer

Singapur (dpa) - Aus und vorbei: Lewis Hamilton blieb nach einer der dunkelsten Stunden seiner Formel-1-Karriere in der Nacht von Singapur nur noch Fatalismus.

„Ich denke nicht wirklich über die WM nach. Ich muss versuchen, den Rest der Saison zu genießen“, sagte der McLaren-Pilot, nachdem er nach seiner folgenreichen Kollision in der 36. Runde mit WM-Spitzenreiter Mark Webber frustriert in das Fahrerlager zurückgekehrt war. „Was passieren wird, passiert“, meinte der 25-Jährige.

Zuletzt war viel passiert mit ihm - zu viel: Aus in Budapest wegen Getriebeschadens, Sieg im belgischen Spa als letzter Lichtblick, dann der Crash in Monza mit Ferrari-Fahrer Felipe Massa - und nun sein Pech in einem sonst unspektakulären Rennen in einem spektakulären Ambiente.

Nach einer Safety-Car-Phase hatte der Brite die Gelegenheit, Red- Bull-Pilot Webber von Platz drei zu verdrängen. Das gelang ihm zunächst, doch in der nächsten Linkskurve berührten sich die beiden Boliden. Hamilton rutschte von der Strecke. Wütend und frustriert warf Hamilton sein Lenkrad in die Dunkelheit am Marina Bay.

„Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich muss das erst im TV sehen“, sagte er. „Ich habe gesehen, dass Mark einen Fehler gemacht hat. Ich habe versucht, reinzugehen. Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich getroffen wurde.“ Vorwürfe an Webber? Keine. „Das ist Racing“, sagte Hamilton achselzuckend.

Als einziger aus dem Kandidaten-Quintett blieb der Champion von 2008 und Singapur-Sieger 2009 ohne Punkte. Der Australier Webber (202 Punkte) baute mit seinem dritten Rang im 15. von 19 Rennen seinen Vorsprung aus. Zweiter ist nun Singapur-Gewinner Fernando Alonso (191) im Ferrari. Hamilton (182) rutschte auf Rang drei ab, knapp vor dem Renn-Zweiten Sebastian Vettel (181) im zweiten Red Bull und Titelverteidiger und Teamkollege Jenson Button (177).

„20 Punkte Rückstand sind sehr viel bei noch vier Rennen“, meinte Hamilton und gibt sich keinen Illusionen hin. Denn die restlichen Strecken im japanischen Suzuka, im koreanischen Yeongam, in Sao Paulo und Abu Dhabi sind nicht McLaren-Terrain. Die Trümpfe liegen nun bei Red Bull und Ferrari.