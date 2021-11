Früherer Bayern-Profi Andersson: Haaland fehlt ein Wechsel

Der frühere Bayern-Abwehrchef Patrik Andersson rät Topstürmer Erling Haaland, Borussia Dortmund zu verlassen.

„Was ihm fehlt, ist ein Wechsel“, sagte der schwedische Ex-Profi dem Nachrichtenportal „t-online.de“. Der 21 Jahre alte Haaland sei auf einem guten Weg zu ähnlicher Stärke wie Schwedens Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic (40). „Aber um auf ein Level wie Zlatan zu kommen und sich mit ihm vergleichen zu können, muss er diesen letzten Schritt machen und wechseln“, sagte Andersson.

Der Norweger Haaland spielt seit Januar 2020 in Dortmund und hat noch einen Vertrag bis Ende Juni 2024 beim BVB. Wegen einer Verletzung am Hüftbeuger fällt er derzeit aus. Immer wieder gibt es Spekulationen um eine Ausstiegsklausel und ein Interesse vieler europäischer Topclubs an einer Verpflichtung des Angreifers.

Vor allem die Premier League käme sicher für Haaland als Ziel infrage, befand Andersson. „Haaland ist aber auch ein sehr cleverer Spieler, er findet immer wieder seine Räume - genau wie Lewandowski. Von daher könnte ich ihn mir auch in anderen Topligen vorstellen“, sagte der 50-Jährige, der in der Bundesliga beim FC Bayern München und davor bei Borussia Mönchengladbach spielte.

