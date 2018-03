Friedrich Moch läuft zu zwei Titeln

Die an Höhepunkten reiche Saison von Friedrich Moch (WSV Isny) hat bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften im Skilanglauf eine erfolgreiche Fortsetzung gefunden. Der 17-Jährige, zuletzt bei der Junioren-WM zweimal Fünfter, setzte sich sowohl im Einzelrennen als auch im Massenstart gegen die komplette nationale Konkurrenz durch. Teamkollegin Amelie Hofmann wurde Vizemeisterin im Einzel, die für den SC Oberstdorf startende Junioren-Staffelweltmeisterin Celine Mayer holte in ihrer Altersklasse den Titel.

„Ich bin voll zufrieden“, zog Friedrich Moch eine äußerst positive Bilanz. Im K.o.-Sprint in der klassischen Technik wurde er in der Altersklasse U18 noch Vierter, dann trumpfte er zweimal groß auf. Über 15 Kilometer im Einzel in der klassischen Technik wurde er den Erwartungen gerecht und sicherte sich den Titel. „Ich bin ziemlich schnell angegangen und habe das Tempo durchgehalten“, beschrieb Moch seinen erfolgreichen Rennplan.

Gewinn des Deutschland-Pokals vor Augen

Am letzten Wettkampftag hatte er im Massenstart über 15 Kilometer in der freien Technik einen „nicht ganz einfachen Ski“. Zum zweiten Titel reichte es aber trotzdem. „Ich konnte mich erst zum Ende des Rennens absetzen“, blickt Moch zurück. Nach den zwei fünften Plätzen bei der Junioren-WM und den zwei Deutschen Meistertiteln will er sich nun noch auf den erneuten Gewinn des Deutschland-Pokals konzentrieren, zwei Wettkämpfe stehen noch aus.

Amelie Hofmann unterliegt nur ihrer Dauerkonkurrentin

Moch war längst nicht der einzige Isnyer Athlet, der in Oberstdorf ein Spitzenergebnis erreichte. Teamkollegin Amelie Hofmann musste sich im Einzelrennen über zehn Kilometer in der Altersklasse U18 nur ihrer Dauerkonkurrentin Lisa Lohmann geschlagen geben. Im Sprint schaffte sie es auf Platz 13. Über zehn Kilometer im Massenstart erreichte sie Rang fünf. Sie kämpfte sich in den Anstiegen immer wieder an die Spitze heran, verlor aber in den Abfahrten 10 bis 15 Metern auf die Spitze wegen ihrer langsameren Skier. Ganz stark präsentierte sich auch die Isnyerin Celine Mayer. Im Einzelrennen der Juniorinnen ließ sie alle hinter sich. Im Massenstart lief sie auf Rang drei.

Jacob Fischer vom WSV Isny lief auf Platz 24 im Sprint und holte sich somit Punkte für die Gesamtwertung um den Deutschland-Pokal. Auf der letzten Runde des Einzelrennens musste er der schwierigen Strecke etwas Tribut zollen und wurde 30. Im Massenstart kam er als 33. ins Ziel.

Luca Hilber lief bei der Jugend U16 auf den 23. Platz und sicherte sich ebenfalls wertvolle Punkte. Im Einzel über 7,5 Kilometer lief er auf den 24. Platz, was erneut Pokalpunkte bedeutete. Seine beste Platzierung des Wochenendes erreichte er im Massenstart U18 über 7,5 Kilometer auf Rang 22.