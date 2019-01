Friedrich Moch läuft in Lahti auf WM-Rang fünf

Guter Start für Friedrich Moch vom WSV Isny in die Nordischen Junioren-Weltmeisterschaften im finnischen Lahti: Der 18-jährige Langläufer aus dem Westallgäu erreichte am Dienstagnachmittag über 10 Kilometer Freistil den fünften Platz. Das Podium verpasste Moch allerdings um 14 Sekunden.

Ich habe mich heute ziemlich gut gefühlt. Im Wettkampf bin ich zügig losgelaufen und konnte das Tempo konstant durchlaufen. Es war ein hartes Rennen, weil die Strecke anspruchsvoll war und es ziemlich viel bergauf ging“, zeigte sich Moch zufrieden mit seinem ersten Ergebnis in Finnland. „Es ist cool, in so einem großen Stadion zu laufen, in dem schon so viele Großereignisse stattgefunden haben. Ich habe die Strecken schon oft im Fernsehen gesehen. Jetzt da selber zu laufen, ist ziemlich cool“, freute sich Moch.

Nachdem er den Sprint am Sonntag ausgelassen hatte, ging er am Dienstag ausgeruht auf die Strecke. Mit der Startnummer 100 wusste Moch nahezu alle Konkurrenten vor sich, nur zwei weitere Teilnehmer sollten nach ihm folgen. Darunter befand sich aber der spätere Sieger. Als letzter Läufer ging der Franzose Jules Chappaz in die Loipe – und distanzierte den Rest des Feldes um ganze 21 Sekunden. Zweiter hinter dem Goldmedaillengewinner wurde der Russe Alexander Terentev, Bronze holte sich Iver Tildheim Andersen aus Norwegen. Platz vier verpasste Friedrich Moch mit einer Gesamtzeit von 23:16,2 Minuten nur um eine Zehntelsekunde gegenüber dem Russen Andrey Kuznetsov. Aufs Podium fehlten Moch 14 Sekunden.

Eine neue Möglichkeit auf eine Podiumsplatzierung hat Friedrich Moch am kommenden Donnerstag im Massenstart über 30 Kilometer im klassischen Stil. Dort will der junge Isnyer wieder in die Top Ten laufen. Am Samstag folgte zum Abschluss die 4x5km-Staffel, mit der sich der junge Isnyer eine Medaillenchance ausrechnet.

Agnes Reisch springt am Donnerstag erstmals

Neben Moch ist mit Agnes Reisch ein zweites Mitglied des WSV Isny in Lahti dabei. Die 19-jährige Skispringerin, die in dieser Saison noch auf ihren ersten Einsatz im Weltcup wartet, geht am Donnerstag im Einzelwettbewerb an den Start. Zudem stehen am Samstag der Teamwettbewerb – diesen gewann Reisch mit drei Kolleginnen vor zwei Jahren bei der WM 2017 – und am Sonntag das abschließende Mixed Team an.

Zudem ist mit der für den SC Oberstdorf startenden Celine Mayer, die aus Isny stammt, eine dritte Athletin in Lahti dabei, auf die im württembergischen Westallgäu besonders geschaut wird. Mayer tritt erstmals bei der U23 an. Los geht’s für sie am Mittwoch mit den 10 Kilometern Freistil. Danach folgt der Massenstart im klassischen Stil über 30 Kilometer am Freitag.