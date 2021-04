Friedhelm Funkel: Könnte als Berater beim FC weitermachen

Nach rund einem Jahr Bauzeit haben die beiden Lebensmittelmärkte Rewe und Aldi am Tuttlinger Kreisverkehr am Donnerstag geöffnet. Und wurden direkt gut angenommen – der Parkplatz war bereits in den Morgenstunden voll belegt. Mehr Besucher bedeutet aber auch mehr Verkehrsaufkommen. Darum will sich die Stadt nun noch kümmern.

Ein erstes Etappenziel ist geschafft: Die Lebensmittelmärkte am Kreisverkehr sind fertiggestellt und eröffnet, bei den Wohnungen dauert es noch ein bisschen, bis sie vermietet werden können und einzugsbereit ...