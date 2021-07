French-Open-Siegerin Krejcikova kämpft sich ins Achtelfinale

Der Drogeriemarkt Müller will seine Filiale in der Fußgängerzone in Bad Saulgau zum 31. Januar 2022 schließen. Nach Angaben aus Mitarbeiterkreisen hat der Vermieter den bestehenden Mietvertrag mit der Drogeriekette nicht verlängert. Mitarbeitern wurden bereits Ersatzarbeitsplätze in Müller-Märkten in der Region angeboten.

Am Montag vergangener Woche hat die Bezirksleitung des Unternehmens die Mitarbeiter der Filiale über die bevorstehende Schließung zum Beginn des kommenden Jahres informiert, erzählen Teilnehmer der ...