French Open: Routinier Kohlschreiber ausgeschieden

Routinier Philipp Kohlschreiber hat das Achtelfinale bei den French Open klar verpasst. Der 37 Jahre alte Tennisprofi aus Augsburg verlor in Paris sein Drittrundenspiel gegen den an Nummer zehn gesetzten Argentinier Diego Schwartzman deutlich mit 4:6, 2:6, 1:6.

Dabei konnte Kohlschreiber zu keiner Zeit an seine bislang so guten Leistungen im Stade Roland Garros anknüpfen. Schwartzman nutzte nach 2:02 Stunden seinen zweiten Matchball. Der Argentinier könnte im Achtelfinale am Montag auf Jan-Lennard Struff treffen. Die deutsche Nummer zwei spielt in der dritten Runde gegen das spanische Top-Talent Carlos Alcaraz. Außerdem ist in der Night Session ab 21.00 Uhr noch Dominik Koepfer gegen Roger Federer im Einsatz.

Adduktorenprobleme bei Kohlschreiber

Kohlschreiber konnte die Partie gegen Schwartzman nur ganz zu Beginn offen gestalten. Zum 2:3 kassierte er dann aber ein frühes Break und gab den ersten Satz nach 44 Minuten ab. Auch im zweiten Durchgang zog Schwartzman, der im vergangenen Jahr in Paris im Halbfinale stand, schnell davon und sicherte sich den Satz mit 6:2.

Kohlschreiber ließ sich danach behandeln und klagte offenbar über Adduktorenprobleme. Zwar versuchte er danach noch einmal alles, für eine Wende und den ersten Achtelfinal-Einzug in Paris seit acht Jahren reichte es aber nicht mehr.

© dpa-infocom, dpa:210605-99-873013/2

Herren-Tableau

Damen-Tableau

Herren-Doppel-Tableau

Spielplan Tag 7