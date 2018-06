Freistilringer Tim Schleicher holt Olympia-Ticket

Helsinki (dpa) - Freistilringer Tim Schleicher aus Nürnberg hat im Limit bis 60 Kilogramm das Olympia-Ticket geholt. Beim Olympia-Qualifikationsturnier in Helsinki erreichte er das Finale und hat damit die Fahrkarte nach London 2012 sicher.

Den Einzug in den Endkampf schaffte der Franke mit einem Sieg über den Armenier Artur Arakelyan in 2:1 Runden. Den entscheidenden Punkt erzielte Schleicher in der letzten Sekunde der dritten Runde.

Den Auftaktkampf hatte Schleicher in der Qualifikationsrunde gegen den Griechen Antranik Ovsepian in 2:0 Runden (8:1, 3:0) gewonnen, danach besiegte er im Viertelfinale den Polen Krzysztof Bienkowski in 2:1 Runden (0:2, 3:0, 5:0). „Tim hat sehr konzentriert gerungen und bis zum Schluss um seine Chance gekämpft. Dieser Einsatz wurde belohnt“, meinte Freistil-Bundestrainer Alexander Leipold.

Schleicher ist nach Nick Matuhin (120 kg/1. Luckenwalder SC) der zweite Olympia-Starter im Freistil. Insgesamt erkämpften die Athleten des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) bislang vier Tickets nach London.