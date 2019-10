Freiburg winkt der Vereinsrekord

Robert Lewandowski könnte mit dem nächsten Tor den Vierten der Ewigen Torjägerliste, Manfred Burgsmüller (213 Treffer) verdrängen. Sein Torschnitt gegen den FC Augsburg (1,28) spricht dafür. Der Spickzettel zum 8. Spieltag:

E. Frankfurt – Bayer Leverkusen

Seit 1. März 2013 hat die Eintracht freitags keines ihrer neun Heimspiele verloren. Diese Saison ist sie zuhause ungeschlagen. Bayer gewann neun der letzten zwölf Auswärtsspiele. In allen 68 (!) Duellen der beiden fielen Tore – Bundesligarekord.

RB Leipzig – VfL Wolfsburg

Die Sachsen sind zwei Heimspiele sieglos, während der VfL 2019/20 noch nicht verlor und den Vereinsrekord ab Saisonstart ausbauen will. Zuletzt gewann dreimal der jeweilige Gastgeber. Wolfsburg winkt die erste Tabellenführung seit August 2011.

Werder Bremen – Hertha BSC

Sowohl in der Gesamt- als in der Heimbilanz ist Werder gegen Hertha elf Spiele ungeschlagen, nun winkt das doppelte Dutzend. Claudio Pizarro hofft auf seinen 100. Sieg mit Werder.

Fortuna Düsseldorf – Mainz 05

Vor 25 Jahren feierte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel seinen einzigen Sieg gegen Mainz – in der 2. Liga mit Uerdingen. In der Bundesliga konnte er den FSV nie schlagen (0-5-2), gleiches gilt für Düsseldorf (0-1-3).

FC Augsburg – Bayern München

Die Mannschaft mit den meisten Gegentoren erwartet die mit den meisten Toren, da ist mit dem ersten 0:0 in diesem Duell kaum zu rechnen. Bayern gewann sieben der acht Gastspiele und FCB-Torjäger Lewandowski jagt den Bundesligarekord des Ex-Dortmunders Aubameyang, der als einziger an den ersten acht Spieltagen einer Saison (2015/16) traf.

Union Berlin – SC Freiburg

Der Aufsteiger verlor zuletzt viermal in Folge und blieb noch nie ohne Gegentor. Aber gegen den SC hat er noch kein Heimspiel verloren (1-1-0 in der 2. Liga). Der Gast würde mit dem vierten Auswärtssieg in Folge einen Vereinsrekord aufstellen.

B. Dortmund – Mönchengladbach

Gegen den Ersten setzt der BVB auf seinen Heimvorteil: zwölf Siege in 15 Spielen, 28-mal in Folge Tore und 20-mal sogar mehrere Tore. Außerdem gab es acht Siege am Stück gegen die Gladbacher, die auswärts alles gewannen und zuletzt im Mai 1977 eine Tabellenführung verteidigten.

1. FC Köln – SC Paderborn

Im Aufsteigerduell drohen Negativrekorde: Köln steht vor der fünften Heimpleite in der Bundesliga in Folge (wie 2002), Paderborn vor dem elften sieglosen Spiel (Novum). Da der SCP gegen den FC sechs Spiele ungeschlagen ist und in dieser Saison stets traf, droht Köln auch das 1000. Heimgegentor (zwei fehlen).

TSG Hoffenheim – Schalke 04

Verlieren die Gastgeber auch ihr drittes Heimspiel in Folge, wäre es zugleich die 50. Niederlage im eigenen Stadion. Der Sonntag (zuletzt drei Niederlagen) ist kein gutes Omen. Schalke ist auswärts sieben Spiele ungeschlagen, konnte aber bei der TSG nur einmal gewinnen (1-5-5).