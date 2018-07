Freiburg unterliegt in Wolfsburg mit 1:2

Der nächste Doppelpack von Grafite hat dem VfL Wolfsburg und Trainer Steve McClaren eine perfekte englische Woche beschert. Mit seinen Treffern zum 2:1 (1:1) gegen den SC Freiburg sorgte der Torschützenkönig von 2009 für den dritten Sieg der Wolfsburger binnen acht Tagen.

Es war zeitgleich der ersten Heimerfolg über die Breisgauer seit dem 17. April 2004. Grafite war in der 25. und 64. Minute nach Diego-Freistößen jeweils per Kopf zur Stelle und markierte wie schon zuletzt beim 3:1 in Hamburg zwei Tore. „Ich hoffe, ich helfe der Mannschaft. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht“, kommentierte der Matchwinner bescheiden.

Während sich der mit drei Pleiten gestartete Ex-Meister im oberen Tabellen-Mittelfeld etablierte, kassierten die punktgleichen Freiburger ihre erste Auswärtsniederlage. Der Ausgleich durch das sechste Tor von Bundesliga-Topschütze Papiss Demba Cissé (36.) war vor 26 204 Fans zu wenig. Für die auswärts zuvor zweimal erfolgreichen Gäste war es nach dem 1:2 gegen Schalke die zweite Niederlage hintereinander.

Trainer Robin Dutt konnte danach nicht fassen, dass Cissé in der 51. Minute das leere Tor verfehlt hatte. „Ich kann die Szene nur mit einem Lachen kommentieren. Er hat schon sechs Tore gemacht, das müssen wir das einfach in Kauf nehmen“, sagte Dutt und räumte mit Blick auf die Gegentore ein: „Bei den Standardsituationen haben wir noch unsere Defizite.“

Mit dem Selbstbewusstsein der ersten beiden Saisonerfolge setzte die VfL-Erfolgself der vergangenen Woche Freiburg sofort unter Druck. Edin Dzeko kam in seinem 100. Bundesligaspiel nicht an eine Eingabe von Grafite heran (14.), den McClaren wieder gemeinsam mit Dzeko stürmen lässt. „Dieses System ist besser für uns. Wir spielen so seit drei Jahren“, sagte Grafite.

Nach einem Diego-Freistoß räumte der Brasilianer Julian Schuster mit dem Ellenbogen foul-verdächtig zur Seite und hatte Glück, dass Torhüter Simon Pouplin den eigentlich harmlosen Kopfball passieren ließ. Der französische Schlussmann stand nach drei Spielen Zwangspause wegen einer Entzündung im Sprunggelenk wieder anstelle von Oliver Baumann zwischen den Pfosten. Schuster beschwerte sich danach: „Er war mit beiden Händen dran, das war ein klares Foul.“

Die Wolfsburger setzten allerdings nicht nach und ließen die bis dahin harmlosen Gäste in der mäßigen Partie allmählich ins Spiel kommen. Nach einem heillosen Durcheinander im VfL-Strafraum mit mehreren Freiburger Schussgelegenheiten war schließlich der bis dahin abgemeldete Cissé aus kurzer Entfernung zur Stelle.

Cissé hätte nach dem Wechsel für die Führung sorgen müssen, schob das Leder aber nach dem Querpass von Daniel Caligiuri aus sieben Metern am verlassenen Gehäuse vorbei. Das rächte sich: Grafite schraubte sich nach einem weiteren Freistoß von Diego, der sich den Ball von der Seitenlinie einfach einige Meter vorlegte, erneut am höchsten und köpfte ein. Freiburgs Trainer Dutt beklagte, dass der Ball beim Freistoß nicht an der Stelle des Fouls lag. „Das ist bei Diego eine entscheidende Distanz, aber den zweiten Fehler haben wir gemacht.“ Sein Team drückte in der Schlussphase zwar auf den Ausgleich, doch der VfL brachte den gerechten Erfolg nach Hause.