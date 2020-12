Freiburg und Stuttgart setzen auf Ersatztorhüter

Eine neue Variante des Coronavirus hat die Welt aufschrecken lassen. Sie trübte die Freude über die Nachricht der Impfstoff-Zulassung in der Europäischen Union. Der Impfstoffhersteller Biontech geht jedoch davon aus, dass sein Wirkstoff auch vor mutierten Varianten des Coronvirus‘ schützt. „Wissenschaftlich gesehen ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch mit der in Großbritannien aufgetauchten Variante zurechtkommt“, sagte Firmenchef Ugur Sahin am Dienstag in einer Online-Pressekonferenz.