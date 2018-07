Freiburg schlägt den FV Ravensburg mit 9:1

Mehr als 2500 Zuschauer sind am Donnerstag ins Ravensburger Stadion im Wiesental gekommen, um sich das Spiel des FV Ravensburg gegen den SC Freiburg anzuschauen. Der Bundesligist setzte sich standesgemäß mit 9:1 (3:1) gegen den Oberligisten Ravensburg durch. Viel wichtiger als das Sportliche auf dem Rasen war vor allem für die jungen Fußballfans die Jagd nach Autogrammen und Selfies nach Spielende.

In der ersten Halbzeit schossen Yoric Ravet per Freistoß, Janik Haberer im Nachsetzen und Christoph Daferner eine 3:0-Führung heraus, ehe Rahman Soyudogru ebenfalls per Freistoß auf 1:3 verkürzte. In der Halbzeitpause versammelten sich dann mehr als 100 ehemalige FV-Spieler zu einem Gruppenfoto anlässlich des 125. Geburtstags des Vereins, ehe es auf dem Rasen wieder zur Sache ging.

Sowohl Freiburgs Trainer Christian Streich als auch FV-Trainer Steffen Wohlfarth brachten zur zweiten Halbzeit komplett neues Personal – jetzt hatte der Bundesligist aber klar das Sagen. Nicolas Höfler, Florian Niederlechner mit einem Dreierpack, Marco Terrazzino und Lucas Höler schraubten das Ergebnis auf 9:1. „Das war sagenhaft, es sind viele Tore, so soll das sein“, meinte der frühere FV-Trainer und Vater des jetztigen Coachs, Michael Wohlfarth.