Freiburg überrascht Leverkusen - Mainz gewinnt in Stuttgart

Berlin (dpa/hei) – Die Rückrunde der Fußball-Bundesliga hat begonnen. Wir werfen einen Blick auf die Südvereine.

SC Freiburg – Bayer Leverkusen 3:2

Bayer Leverkusen kann Tabellenführer Bayern München in der Fußball-Bundesliga nicht mehr folgen. Die Werkself verlor zum Auftakt der Rückrunde mit 2:3 beim SC Freiburg und liegt nun bereits zehn Punkte hinter dem Triple-Sieger zurück, der am Freitagabend mit einem 2:0 bei Borussia Mönchengladbach die zweite Halbserie eröffnet hatte. Mit einem Sieg am Mittwoch im Nachholspiel beim VfB Stuttgart können die Münchner ihren Vorsprung sogar auf 13 Zähler ausbauen. Leverkusen misslang auch der Start ins neue Jahr gründlich, nachdem schon die beiden letzten Begegnungen vor der Winterpause verloren worden waren. Durch Lars Bender (4. Minute) und Simon Rolfes (36.) ging Bayer zwar zweimal in Führung, musste bei den Treffern von Admir Mehmedi (27.) und Jonathan Schmid (53.) aber jeweils den Ausgleich hinnehmen. In der letzten Minute gelang Felix Klaus der umjubelte Siegtreffer für den SC, der sich vorerst bis auf den 14. Tabellenplatz verbesserte.

VfB Stuttgart – FSV Mainz 05 1:2

Der FSV Mainz 05 hat den VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga düpiert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel feierte dank eines späten Treffers von Joker Benedikt Saller einen verdienten 2:1 (1:1)-Auswärtssieg zum Rückrundenauftakt und pirscht sich damit immer weiter an die Europa-League-Ränge heran. Vor 38 000 Zuschauern hatte Mohammed Abdellaoue (11. Minute) mit seinem ersten Treffer für die Schwaben in der Bundesliga Lust auf mehr gemacht. Doch vor allem spielerisch bot der VfB zu wenig. Der frühere Stuttgarter Shinji Okazaki (39.) und vier Minuten nach seiner Einwechslung Saller (87.) machten den Coup der Mainzer perfekt.

Mit Abdellaoue als zweiter Spitze neben Vedad Ibisevic hoffte Stuttgarts Trainer Thomas Schneider auf mehr Durchschlagskraft. Und der Norweger rechtfertigte seine Aufstellung prompt. FSV-Keeper Loris Karius konnte einen Kopfball von Ibisevic aus kurzer Distanz nur abklatschen, Abdellaoue war mit einem Abstauber zur Stelle. Es war der erste Bundesliga-Treffer des 28-Jährigen, der eine ernüchternde Hinrunde hinter sich hat, für den VfB.

Mainz-Coach Thomas Tuchel ließ seinen millionenschweren Zugang Ja-Cheol Koo vom Liga-Rivalen VfL Wolfsburg erstmal auf der Bank. Trotz des verdienten Rückstands steckten die Gäste aber nicht auf. Der frühere Stuttgarter Okazaki sorgte immer wieder für Gefahr in der Defensive seines alten Clubs.

Der Japaner nutzte auch die erste große Chance zum Ausgleich. Sein Landsmann Gotoku Sakai vom VfB schlug einen kapitalen Fehlpass aus der eigenen Hälfte, rasselte mit dem spät aus dem Tor geeilten Schlussmann Sven Ulreich zusammen und schaffte somit freie Bahn für Okazaki. Für den wendigen Angreifer war es der neunte Saisontreffer.

„Wir wollen mit einem Heimsieg ins neue Jahr starten“, hatte Schneider von den Schwaben gefordert. Trotz einer verheißungsvollen Anfangsphase in der ersten Halbzeit konnte der VfB allerdings gegen stärker aufkommende 05er spielerisch nicht überzeugen. Der Aufbau aus der Deckung ließ wieder einmal zu wünschen übrig.

Die Stuttgarter um den fein aufspielenden Abdellaoue übernahmen nach dem Wechsel die Initiative. Doch selbst Ibisevic (57.) vergab nach einem missglückten Klärungsversuch des Mainzer Verteidigers Nikolce Noveski kläglich. Die 05er ihrerseits bemühten sich um schnelles Umschalten und brachten so den VfB in Verlegenheit.

Knapp eine halbe Stunde vor Ende brachte Schneider frische Kräfte: Timo Werner für Alexandru Maxim und Ibrahima Traoré für Martin Harnik sollten das Offensivspiel beleben. Die große Chance zum 2:1 hatte aber Kapitän Christian Gentner (70.) mit einem wuchtigen Kopfball. Traoré (82.) versuchte es nochmal mit Kraft, doch Saller sorgte kurz vor Schluss für totale Ernüchterung beim VfB.

Borussia Dortmund – FC Augsburg 2:2

Auch Borussia Dortmund verspielte mit dem 2:2 gegen den FC Augsburg weitere wichtige Punkte im Kampf um die direkte Champions-League-Teilnahme. Nach drei Heimniederlagen in Serie fand Borussia Dortmund auch gegen Augsburg nicht in die Erfolgsspur zurück. Sven Bender (5.) und Nuri Sahin (66.) trafen für den BVB, der mit der schweren Verletzung von Jakub Blaszczykowski den nächsten Ausfall verkraften musste. Der Pole zog sich bereits nach wenigen Minuten eine Knieblessur zu und musste mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss ausgewechselt werden. Für den Augsburger Punktgewinn sorgten Bender (56./Eigentor) und der künftige Dortmunder Dong-Won Ji (72.). Trotz der Punkteteilung verdrängte der BVB die Gladbacher wieder von Platz drei.

1.FC Nürnberg – TSG 1899 Hoffenheim 4:0

Der 1. FC Nürnberg feierte gegen 1899 Hoffenheim seinen ersten Sieg seit dem 3:2 gegen Werder Bremen vor acht Monaten, blieb aber dennoch auf Abstiegsplatz 17. Timothy Chandler (24.), Josip Drmic (41./70.) und Daniel Ginczek (48.) ließen die wenig verwöhnten „Club“-Fans jubeln. Hoffenheim bekam dagegen seine Probleme in der Defensive auch zum Rückrundenstart nicht in den Griff und stellt mit 42 Gegentoren weiter die schwächste Abwehr der Liga.

Die restlichen Spiele

Hannover 96 bezwang im Niedersachsen-Derby zum Einstand von Trainer Tayfun Korkut den VfL Wolfsburg mit 3:1. Im ersten Spiel unter der Regie von Tayfun Korkut gelang Hannover 96 mit dem 3:1 in Wolfsburg nach acht Niederlagen in Serie der erste Auswärts-Dreier der Saison. Der in der Winterpause vom Hamburger SV geholte Artjoms Rudnevs (29.) und Doppeltorschütze Leonardo Bittencourt (50./72.) schockten den VfL, der sich zum Einstand von Kevin De Bruyne mehr ausgerechnet hatte. Zu mehr als dem Treffer durch Ivica Olic (35.) reichte es für die zuletzt neunmal unbesiegten „Wölfe“ aber nicht.