Freezers und Stürmer Cabana lösen Vertrag auf

Die Hamburg Freezers und Stürmer Freddy Cabana haben den bis zum Saisonende datierten Vertrag aus gesundheitlichen Gründen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, gab der Club aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) bekannt.

Die Entscheidung habe die Geschäftsführung, die sportliche Leitung und das Ärzteteam der Freezers auf Bitten Cabanas getroffen, hieß es. Der 28-Jährige leide seit Wochen an einem postkommotionellen Syndrom, das eine Rückkehr in den Trainings- und Spielbetrieb auf unbestimmte Zeit nicht zulässt, schreiben die Freezers in einer Mitteilung.

„Das postkommotionelle Syndrom äußert sich bei Freddy in psychischen und physischen Beschwerden, die auf eine im Januar erlittene Gehirnerschütterung zurückzuführen sind“, erklärte Teamarzt Jan Schilling. „Die Erkrankung bedarf einer umfangreichen und langfristigen Behandlung.“ Diese wird in einem von Cabana gewählten privaten Umfeld fortgesetzt.

Freddy Cabana war zur Saison 2013/2014 von den Ravensburg Towerstars aus der 2. Liga an die Elbe gewechselt. In 34 DEL-Partien kam er auf drei Tore und sieben Vorlagen für die Hamburg Freezers.

Mitteilung Hamburg Freezers