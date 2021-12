Freestyle-Snowboarderin Morgan gelingt erster Podestplatz

Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan hat beim Big-Air-Contest in Steamboat einen historischen Erfolg gefeiert.

Die 19-Jährige vom SC Mittenwald belegte bei dem Event in den USA am Samstag den dritten Rang und bescherte Snowboard Germany damit den ersten Weltcup-Podestplatz in dieser Disziplin.

Die nationale Norm für die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar hatte Morgan bereits zuvor in dieser Saison geknackt. Der Sieg in Steamboat ging an die Japanerin Reira Iwabuchi.

