Fredi Bobic über den EM-Sieg 96: „Wir waren nicht die besten Spieler, aber der beste Kader“

Eine verschwundene Achtjährige hat am späten Donnerstagabend für einen Großeinsatz der Polizei in Ehingen gesorgt. Gegen 21 Uhr startete die Suchaktion im Wohngebiet Längenfeld, ein Hubschrauber der Polizei kreiste stundenlang über dem Stadtviertel. Auch am Blauen Steinbruch wurde nach der Vermissten gesucht. Erst nach Mitternacht fand die Aktion ein glückliches Ende.

Es ist immer beängstigend, wenn ein Hubschrauber der Polizei gefühlt stundenlang über einem speziellen Punkt im Stadtgebiet kreist.