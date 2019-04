Franziska Hentke plant Start bei neuer Schwimm-Liga

Vize-Weltmeisterin Franziska Hentke will bei der geplanten lukrativen neuen internationalen Schwimm-Liga starten.

„Ich freue mich bekanntgeben zu dürfen, dass ich in der neuen International Swimming League für das in Rom beheimatete Profiteam "Aqua Centurions" an den Start gehen werde“, schrieb die 29-Jährige in einem sozialen Netzwerk.

Neben der Magdeburgerin, die bei der WM 2017 in Budapest Silber über 200 Meter Schmetterling gewonnen hatte, werden wohl mindestens drei weitere Deutsche beim neuen Wettkampfformat dabei sein. Auch Langstrecken-Spezialistin Sarah Köhler und Rückenschwimmer Christian Diener hatten ihre Teilnahme erklärt. Brustschwimmer Marco Koch soll ebenfalls bei der Serie starten.

Die ersten Wettkämpfe der Serie, die unabhängig vom Weltverband FINA organisiert werden, sollen am 4. und 5. Oktober dieses Jahres stattfinden. Internationale Teams aus Europa und den USA schwimmen auf der Kurzbahn um hohe Preisgelder. Wie hoch das genau ist, teilten die Veranstalter noch nicht mit.

In Guangzhou/China startet Ende April ein anderer neuer Wettbewerb. Dann beginnt die Champions Swim Series der FINA, bei der dann Stationen in Budapest und Indianapolis folgen.

Facebook-Seite von Franziska Hentke

Informationen zur International Swimming League