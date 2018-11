Französische Sportministerin fordert Aufklärung von PSG

Der niedrige Pegelstand bringt derzeit einiges ans Tageslicht. In der Ufermauer neben der Freitreppe in Friedrichshafen glänzt zum Beispiel ein Gitter in der Herbstsonne – an einer Stelle, die üblicherweise von Wasser verdeckt ist. Und nicht nur das: Aus dem trockengelegten Gitter fließt unter bestimmten Umständen sogar Wasser heraus. Der Stadt zufolge verbirgt sich dahinter eine Entlastungsleitung, die zum Einsatz kommt, wenn Kanalnetz und Regenüberlaufbecken bei Starkregen überfordert sind.