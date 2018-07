Frankreichs Torschütze Varane: Es gibt keinen Favoriten

Frankreichs Fußball-Nationalspieler Raphaël Varane sieht die Équipe Tricolore nicht als Top-Anwärter auf den Weltmeistertitel in Russland. „Ich denke, es gibt keinen Favoriten“, sagte der 25 Jahre alte Abwehrspieler am Samstag bei einer Pressekonferenz im WM-Camp in Istra.

Die Partie am kommenden Dienstag im Halbfinale in St. Petersburg gegen den Nachbarn Belgien sei schwer, betonte Varane, der in Lille und damit unweit der Grenze geboren ist. Er habe auch eine emotionale Beziehung zu Belgien, sagte Varane, als kleiner Junge habe er dort an Fußball-Turnieren teilgenommen.

Die Franzosen zogen durch ein 2:0 am Freitag in Nischni Nowgorod gegen Uruguay zum sechsten Mal in ein Halbfinale einer WM ein. Varane hatte den Zweiten der Heim-EM vor zwei Jahren in Führung gebracht. Im Achtelfinale hatten die Franzosen bereits Vizeweltmeister Argentinien mit 4:3 bezwungen.

