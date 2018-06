Frankreichs Fußball-Auswahl gewinnt in Finnland

Helsinki (dpa) - Didier Deschamps hat auf Frankreichs Trainerbank einen erfolgreichen Einstand in die WM-Qualifikation gefeiert. Die Équipe Tricolore kam in Helsinki gegen Finnland allerdings nur zu einem mühsamen 1:0 (1:0).

Abou Diaby vom FC Arsenal markierte bereits in der 20. Minute das einzige Tor der Partie. Bayern Münchens Dribbler Franck Ribéry hatte ebenso wie der England-Profi in der Startelf gestanden. Vor der Partie hatte Frankreichs Verbandspräsident Noël Le Graet angekündigt, dass die Spieler nur im Falle der Qualifikation für die Fußball-WM 2014 in Brasilien Prämien erhalten sollen.

