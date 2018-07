Frankreich im WM-Halbfinale gegen Schweden

Jönköping (dpa) - Titelverteidiger Frankreich trifft im Halbfinale der Handball-WM auf Gastgeber Schweden. In der zweiten Partie der Vorschlussrunde kämpfen Dänemark und Spanien um den Einzug ins Endspiel.

Der Olympiasieger aus Frankreich sicherte sich Platz eins in der deutschen Hauptrunden-Gruppe I durch ein 34:28 (16:13) gegen Island. In der Neuauflage des Olympia-Endspiels von Peking genügte dem Top-Favoriten über weite Strecken der Schongang.

Gruppenkontrahent Spanien hatte sich zuvor der Pflichtaufgabe gegen Ungarn nach einigen Anlaufschwierigkeiten am Ende souverän mit einem 30:24 (13:13)-Erfolg entledigt. In Malmö platzte die Hoffnung der Hausherren auf den Sieg in Hauptrunden-Gruppe II schon in der ersten Hälfte gegen Dänemark. 11:17 lagen die Schweden zur Pause hinten, am Ende hieß es 24:27. Für den Rest der WM müssen die Gastgeber ohne Linkshänder Kim Andersson vom deutschen Handball-Meister THW Kiel auskommen, der einen Mittelhandbruch erlitten hat. Auch Oscar Carlen von der SG Flensburg-Handewitt droht wegen einer Einblutung im Knie für das Halbfinale gegen Frankreich auszufallen.

Ebenfalls in Gruppe II bezwang Kroatien zum Abschluss Polen mit 28:24 (13:11), Serbien gewann gegen Argentinien 26:25 (15:13). Damit sind die Südamerikaner in Kristianstad Deutschlands Gegner im Spiel um Platz elf.