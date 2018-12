Frankfurts Top-Stürmer Jovic: Würde gerne bleiben

Eintracht Frankfurts Top-Stürmer Luka Jovic kann sich einen Verbleib beim deutschen Pokalsieger sehr gut vorstellen.

„Die Verantwortlichen im Verein werden das entscheiden. Was mich betrifft, würde ich gern bei Eintracht bleiben“, sagte der 20 Jahre alte Serbe in einem Interview der „Bild-Zeitung“. Jovic hat in dieser Spielzeit der Fußball-Bundesliga bereits zehn Treffer erzielt und führt die Torjägerliste gemeinsam mit Paco Alcácer von Borussia Dortmund an.

„Ich würde nächste Saison gern hier spielen. Wenn wir die Champions League erreichen, werden sie mich hier nicht los“, sagte Jovic mit Blick auf die Zukunft. Der Stürmer ist derzeit von Benfica Lissabon ausgeliehen, die Eintracht hat aber eine Kaufoption und wird diese nach eigenen Aussagen in der Rückrunde auch ziehen. Jovic hatte beim 7:1 gegen Fortuna Düsseldorf sogar einen Fünferpack erzielt.

Vergleiche mit den Liga-Stars Marco Reus und Robert Lewandowski kommen für ihn dennoch zu früh. „Für mich ist Reus der beste Spieler der Liga! Ich mag ihn als Spieler. Er hat ein Talent, das kein anderer Bundesliga-Spieler in der Position hat. Lewandowski ist der beste Mittelstürmer. Und ich denke, dass er die Kanone gewinnt“, sagte Jovic.

