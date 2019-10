Frankfurts Rode: Kein Wechsel mehr innerhalb der Bundesliga

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Die Polizei sucht nach Heiko Heßelbach aus Rainau. Der 51-Jährige wird seit Montagnachmittag vermisst.

Heiko Heßelbach hatte am Montag gegen 16 Uhr sein Haus verlassen und ist seitdem verschwunden. Es gibt Hinweise, dass er an dem Tag noch mit der Bahn gefahren ist und am Montagabend gegen 18 Uhr in Wallhausen im Landkreis Schwäbisch Hall war. Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet.

Heiko Heßelbach ist circa 1,85 Meter groß und hat kurze dunkle, gewellte Haare.