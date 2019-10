Frankfurt dank Dost gegen St. Pauli weiter

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.25 Uhr ist eine 51-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Zuvor fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Pkw auf dem Gemeindeverbindungsweg von Renhardsweiler in Richtung Rieden. An der Einmündung zur Landesstraße 285 bog sie rechts ab, um weiter in Richtung Bad Saulgau zu fahren.

Sie missachtete die Vorfahrt der 51-jährigen Fahrerin, die von Boos kommend in Richtung Bad Saulgau unterwegs war. Bei der Kollision geriet der das Auto der 51-Jährigen ins Schleudern, wurde in einer Rechtskurve ...