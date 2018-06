Fragezeichen zu Ausrufezeichen

Titisee-Neustadt - Fünf aus sechs, sechs aus sechs? Hundert Gramm? Zwei Medaillen? Die Skisprung-Bestandsaufnahme, deutsch – Stand 8. Februar 2015 abends –, in Zahlen. Und Fragezeichen. Ausrufezeichen könnten es werden bei der Nordisch-Weltmeisterschaft in der zweiten Monatshälfte in Falun. Sollen es werden.

Aufreger schlechthin beim Doppel-Weltcup in Titisee-Neustadt waren am Wochenende gewiss die 0,1 Kilo, die Severin Freund zu leicht gewesen ist beim Wiegen nach Wettkampfsprung Nr. 1 am Sonntag. Schuldzuweisungen gab es keine, Irritation sehr wohl: Wieso signalisiert die – geeichte! – Waage des deutschen Teams dem Athleten, er sei 200 Gramm über dem Limit, das Skilänge und Body-Mass-Index regelkonform in Bezug setzt? Wieso fehlen dann auf der – geeichten! – Waage des Weltverbandskontrolleurs Sepp Gratzer zu diesem Mindestgewicht besagte 100 Gramm? Zehn Scheiben Schwarzwälder Schinken? Ein Glas Wasser? Severin Freund schluckte weder das eine noch das andere... sondern seinen Ärger runter: „Nächstes Mal muss ich da einfach ein biss’l mehr Reserve einplanen.“

Gelassenheit, die aus Gewissheit kommt: Der Weltcup-Vierte hat sein Paket beisammen, seine Sprünge funktionieren. Beeindruckend. Bei Aufwind. Bei Rückenwind. Dank seiner Athletik, des kraftvollen Absprungs, der guten Beinspannung. Aktiv steuert Severin Freund die Ski an, lässt sich die Flugposition nicht vom Wind diktieren. Und den Blick aufs Wesentliche nicht von 100 Gramm nehmen: Skifliegen am kommenden Wochenende vom Vikersundbakken, acht Tage später der WM-Auftakt von Faluns Normalschanze. 225 Meter Hill Size erst, dann 100 Meter Hill Size. Für Severin Freund nicht das große Thema: „Ich fühl’ mich noch frisch genug und werd’ auf jeden Fall nach Vikersund gehen. Danach weiß man sowieso, dass man zumindest ein paar kleine Dinge nachjustieren muss.“ Ganz im Sinne des Freund’schen Credos: „Du musst es dir jeden Tag neu und hart erarbeiten.“

Auch Markus Eisenbichler, der zweite der drei bislang sicheren deutschen WM-Fahrer, ist ein Fan großer Schanzen. Neunter war er am Kulm (wo Severin Freund gewann), Skifliegen ist sein Ding, „weil: Da kann man alles mit Gefühl machen, da kann man sich auch immer ein bisschen Gefühl holen“. Für den Alltag, der noch immer so viel Neues bereithält für den Einsteiger Eisenbichler: die gewonnene Qualifikation am Samstag etwa, die Erfahrung, nach kurzem Zwischentief wieder „so nah dran“ zu sein. „Man darf einfach nicht fest werden“, heißt das Patentrezept des 23-Jährigen, „nicht verkrampfen und was Besonderes machen wollen“. So will Markus Eisenbichler auch seine Debüt-WM angehen. Kann er, nach Titisee-Neustadt. Denn: „Es hilft schon, wenn man da in ’ner ganz guten Form hinfährt.“

Die zu finden ist Sisyphusarbeit mitunter. Richard Freitag erlebt das gerade: Siege in Engelberg und Innsbruck, die WM-Teilnahme längst klar, zu schwankend dennoch Sprünge und Resultate. In Platz 36 mündete das am Samstag, in Ratlosigkeit: „Zurzeit fehlen mir ein biss’l die Ansätze.“ Der Bundestrainer zumindest hatte Erklärungen parat („Er ist ein extrem kleiner und schnellkräftiger Springer, aber er ist extrem hektisch unterwegs gewesen“), intern offensichtlich auch die richtigen Fingerzeige. Achter wurde Richard Freitag am Sonntag, der Spaß war zurück: „Passt!“ Der Vikersundbakken allerdings muss auf gut gelaunte Flüge verzichten; Normalschanzen-Training daheim soll die Pass(t)-Form auch für Falun bringen.

Trainingspartner Richard Freitags wird Andreas Wellinger sein, dessen Doppel-Silber bei der Junioren-WM durch einen letzten Belastungstest vergoldet werden könnte. Co-Trainer Stefan Horngacher wird beim Langzeitverletzten genau hinschauen: Er wäre der vierte Schweden-Reisende. Auch ohne Norm. Zu früh in der Saison war der 19-Jährige ausgefallen...

Zwei Wertvollen fehlt die Norm

Ein Fragezeichen bleibt: Marinus Kraus oder Michael Neumayer? Oder Marinus Kraus und Michael Neumayer? Viel schenken sich der Team-Olympiasieger vom WSV Oberaudorf mit seinen knapp 24 Jahren und der zwölf Jahre ältere Wahl-Oberstdorfer nicht: 17. und 20. der internationalen Hierarchie, Marinus Kraus im Schwarzwald – auf beide Wettkämpfe verteilt – mit zwei starken Sprüngen, Michael Neumayer mit einem soliden zweiten Tag. Ansteigende Tendenz reklamieren beide für sich; der Rest ist Nominierungsarithmetik angesichts zweier Sportler, die zwar keine zwei Top-Sechs-Ränge aufweisen (= die Norm), jedoch schon oft ihren Wert bewiesen haben. Auf den Ergebnislisten. Im Mannschaftsgefüge.

Auf Edelmetall solo und für das Team hofft Werner Schuster in Falun – und erinnert an Sotschi, wo das Gold-Quartett „sich gegenseitig emotional und mental gestützt“ habe. Samt Richard Freitag, dem damals fünften Mann. „Wir werden versuchen, diesen Zustand wieder herzustellen, dann haben wir definitiv ’ne Chance.“ Auf zwei Medaillen. Mit fünf. Oder sechs.