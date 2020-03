Frage nach Coronavirus nervt Jürgen Klopp

Von Schwäbische Zeitung

Die Zahl der Corona-Infizierten im Raum Ulm ist am Mittwochnachmittag auf insgesamt sechs Personen angestiegen.

Nach Bekanntwerden der Fälle einer 45-Jährigen und eines zwölf Jahre alten Jugendlichen vermeldete das Innenministerium am Mittwochvormittag die Infektion zweier Männer im Alter von 48 und 53 Jahre. Einer der beiden Erwachsenen lebt in Ulm, einer in Dornstadt.